E para quem você torce na Europa?

A chegada de Neymar mudou a ordem das preferências _ou a modinha_ dos torcedores brasileiros na Europa.

O IBOPE Repucom consolidou os primeiros números da pesquisa “DNA TORCEDOR 2017”. A pesquisa ouviu mais de seis mil pessoas em todo o Brasil, entre junho e agosto.

Os números acima, resultado da pergunta entre 55 times (estrangeiros e nacionais) os brasileiros possuíam simpatia como segundo time, não deixam dúvidas como o nosso “instacraque” mexe com as massas: dentre aqueles que declararam preferência por um time de fora, pela primeira vez apareceu o nome do Paris Saint Germain entre os favoritos. Após a transferência do jogador brasilerio, o time francês saltou sete posições no ranking e figurou o top 3 no ranking de agosto.