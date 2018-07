Neymar pai está reunido com Palmeiras e Crefisa

O pai de Neymar, empresário de Lucas Lima, está em São Paulo e está reunido com a direção do Palmeiras e da patrocinadora do clube para selar a contratação de Lucas Lima para 2018.

A proposta oficial pelo meia reúne, entre luvas e salários, R$ 50 mihões por 5 anos de contrato.

Neymar pai está convidado para assistir logo mais a Palmeiras x Botafogo no mesmo camarote onde estará o novo técnico do Palmeiras: Roger Machado, que também passou a tarde tratando do planejamento do ano que vem.

