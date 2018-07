O novo pique de Ronaldinho Gaúcho

Está aberta a temporada de jogos beneficentes. Ronaldinho Gaúcho, que nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria, há algum tempo se tornou um jogador de jogos-exibição e vai aproveitar as lacunas do calendário em dezembro para desfilar seus malabarismos e vender sua novidade: ele é sócio agora de uma bebida energética. Tanto em BH (8/12) como em São Paulo (10/12), além de uma constelação de amigos que ele fez nos gramados, o astro vai aproveitar para posar ao lado da marca do seu novo negócio.