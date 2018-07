Com orgulho imenso passo a assinar hoje também agora um blog em espaço com tão estrelado elenco de colunistas.

Além da coluna às quintas no “Estadão”, dos nossos “encontros” diários no “Jornal Eldorado” na rádio Eldordado 107,3 FM e no “Estadão Esporte Clube” nas plataformas digitais do “Estadão”, agora temos o blog para contar a qualquer hora de qualquer dia as notícias de bastidores do esporte.

Bem-vindos!