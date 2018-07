Quer pagar quanto?

O presidente do Palmeiras espera a volta dos donos dos patrocinadores do Palmeiras, Leila Pereira e José Roberto Lamachia, em viagem fora do país, para definir um orçamento para contratações para a temporada de 2018.

Além de Diogo Barbosa (Cruzeiro), Weverton (Atlético-PR), Lucas Lima e Zeca (Santos), o clube está atrás de mais um lateral e de um zagueiro. No caso do ainda santista Lucas Lima, uma proposta já foi enviada ao jogador e um acordo verbal já está selado.

A volta de Leila e Lamachia também é esperada pelo grupo de conselheiros destacado para investigar o escândalo da venda/repasse de ingressos dos patrocinadores (e conselheiros) para integrantes da Mancha Alviverde por meio de uma intermediária do ex-presidente Mustafá Contursi, padrinho político dos donos da Crefisa. O Ministério Público também investiga o caso.