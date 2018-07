Ronaldo e mais 10

O ex-presidente corintiano Andrés Sanchez vai oficializar sua candidatura a novo mandato no próximo dia 15. Além de anunciar nomes que pretende ter na sua nova gestão (como o do ex-jogador Ronaldo), Andrés tem sido cobrado, por seus próprios apoiadores, a falar sobre panos para o pagamento da dívida gigantesca do clube e sobre seu “calcanhar de Aquiles”: o naming rights da Arena Corinthians.

O deputado federal será o candidato da situação à sucessão de Roberto de Andrade. Desde 2008, o mesmo grupo comanda o clube (Sanchez, Mario Gobbi, Roberto de Andrade).