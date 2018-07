Segue ‘namoro’ Crefisa/Mancha

A presidente da patrocinadora do Palmeiras (e também conselheira do clube) fez questão de publicar foto sua ao lado do marido (também conselheiro do clube; também acionista da empresa) na sede da torcida organizada para parabenizá-la por mais um aniversário.

Em 2017, a Crefisa destinou R$ 1,3 milhão para a escola de samba da maior organizada palmeirense. Perguntada sobre se pretende manter o apoio em 2018, Leila Pereira já disse que não via por que não o faria.