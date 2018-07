Sucessão de Roberto de Andrade ferve

São 4 os candidatos à sucessão de Roberto de Andrade no Corinthians: Roque Citadini, Osmar Stábile, Romeu Tuma Júnior e… Andrés Sanchez, que ainda não formalizou a sua intenção, mas é tido pelos demais concorrentes como o “candidato a ser batido”.

Além de um pedido de checagem para saber qual é exatamente o colégio eleitorial apto a votar (sócios) para que não haja fraude e para que a campanha possa atingir todos os votantes, os candidatos se movimentam para uma eventual fusão que seja capaz de derrotar a situação no poder desde 2008.

A eleição será em 2 de fevereiro de 2018, e as chapas devem ser protocoladas até 15 dias anets (as regras serão publicadas em reunião do Conselho em janeiro).