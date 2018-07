Weverton em cima do muro

Com contrato a vencer em abril próximo com o time do Paraná, o goleiro campeão olímpico sabe que enfrentará a concorrência de Jaílson (queridíssimo pela torcida) e possivelmente de Prass (ídolo em final de carreira) no início se topar se transferir para o Palmeiras. Já no São Paulo, carente de um 1 forte desde a aposentadoria de Rogério Ceni, Weverton teria vida teoricamente mais tranquila para garantir a titularidade.

O namoro com o São Paulo é recentíssimo – tudo por causa da contusão do corintiano Walter, que já tinha encaminhada a sua transferência para o Morumbi em 2018.