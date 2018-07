“10 Segundos”, Filme sobre Eder Jofre, tem estreia prevista para 7 de setembro

Segundo Marcel Jofre, filho da lenda Eder Jofre, o filme “10 Segundos”, que conta a história do maior peso galo da história do boxe, tem estreia prevista para 7 de setembro. “Haverá avant premiere em São Paulo e no Rio.”

Dirigido por José Alvarenga (“Os Normais”, “Divã” e “Cilada.com”), o longa vai retratar a infância do pugilista no bairro Peruche, o relacionamento com o pai e técnico, Aristides Kid Jofre, e as maiores lutas na carreira.

Eder Jofre será interpretado pelo ator Daniel Oliveira, que passou nove meses em treinamento de boxe. O ator Osmar Prado será Kid Jofre e a atriz Sandra Corveloni, Angelina Zumbano Jofre, mãe do boxeador.

Apesar de Eder ser paulistano, as filmagens foram realizadas no Rio de Janeiro.

Eder está com 82 anos e foi campeão mundial dos galos de 1960 a 1965 e também dos penas de 1973 a 1974.