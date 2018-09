Entra em cartaz no cinema, nesta quinta-feira, “10 segundos para vencer”, filme que conta a vida de Eder Jofre. Daniel Oliveira, como Eder, e Osmar Prado, como Kid Jofre, pai de Eder, estão espetaculares. Na história do cinema inúmeros filmes tiveram como tema o boxe. A seguir, uma lista com algumas produções que marcaram época.

Rocky

Touro Indomável

Menina de Ouro

Punhos de campeão

Marcado pela Sarjeta

O Campeão

Cinderella Man