’10 segundos para vencer’, filme sobre Eder Jofre, é tão bom quanto ‘Touro Indomável’

‘Touro Indomável’ é um filme que conta a história de Jake La Motta, polêmico peso médio das décadas de 40 e 50. Robert De Niro interpretou brilhantemente o boxeador e acabou premiado com o Oscar, em 1981.

’10 segundos para vencer’, que relata a vida de Eder Jofre é tão bom quanto ‘Touro Indomável’. Osmar Prado, que é Kid Jofre (pai de Eder) na obra, está impecável. Só faltou chamar Daniel Oliveira de ‘salame’, como fazia o treinador.

Aliás, Daniel Oliveira, assim como todo o elenco, tem atuação espetacular.

’10 segundos para vencer’ retrata a vida do maior peso galo de todos os tempos com emoção, elegância e respeito. Como deveria ser. Finalmente o esporte brasileiro ganha um espaço no cinema. Coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, trata-se de algo corriqueiro.

Este blogueiro teve o prazer de assistir a uma sessão ao lado dos filhos de Eder: Marcel e Andrea. “Seria mais fácil lutar”, disse Marcel, extremamente nervoso antes de ver o filme. “Vou ter de trazer um lençol para conter as lágrimas do meu pai”, afirmou Andrea.

Eder não esteve presente na sessão. Ele só vai ver a produção no dia 12, ao lado dos atores, dos produtores e da direção.

Nesta quinta-feira à noite, ’10 segundos para vencer’ é destaque no Festival de Gramado. Dia 27 de setembro o filme vai entrar em cartaz em todo o País. Atração imperdível para quem gosta ou não de boxe.