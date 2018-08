’10 segundos para vencer’ ganha com Osmar Prado o prêmio de melhor ator em Gramado

Divulgação-Globo Filmes

O filme “10 segundos para vencer”, que conta a história do lendário Eder Jofre, começa a somar prêmios e elogios. A impressionante atuação de Osmar Prado como Kid Jofre, pai de Eder, lhe valeu o troféu no Festival de Gramado, em cerimônia realizada sábado à noite, no Rio Grande do Sul.

A obra tem estreia prevista para as salas em todo o Brasil a partir do dia 27.

No dia 12, está marcada uma sessão especial com os atores e produtores, que também deverá contar com a presença de Eder Jofre e família.