“The Contender” pode ter uma nova temporada

O seriado “The Contender”, grande sucesso de TV em 2005, pode retornar para a telinha. Com passagem pela NBC, ESPN e Versus, a produção interessa para o canal norte-americano EPIX. O problema é o custo que, segundo fontes, poderá atingir os US$ 25 milhões.

A primeira edição teve como personagens o ator Sylvester Stallone e o ex-campeão Sugar Ray Leonard. Eles orientavam os 16 boxeadores, que treinavam e participavam de eliminatórias para se saber o vencedor do reality show.

O roteiro e direção deverá ser feito pelo competente Mark Brunett, o mesmo da primeira temporada. O local já foi escolhido: o Hotel MGM, de Las Vegas.

Os boxeadores escolhidos para participar do programa serão novatos no profissionalismo, com poucas lutas. O vencedor terá um contrato exclusivo com uma grande empresa de boxe.