85 motivos para você festejar os 85 anos de Eder Jofre

Eder Jofre comemora nesta sexta-feira 85 anos. Enumerei 85 fatos da carreira do melhor peso galo da história e também acontecimentos que marcaram a minha vida. Uma pequena homenagem ao maior boxeador brasileiro de todos os tempos.

Parabéns, Galo de Ouro! Muita saúde e obrigado por tudo isso!

1) o direto de direita melhor que o de Joe Louis

2) o jab de esquerda mais preciso que o de Larry Holmes

3) o upper de direita mais justo que o de Mike Tyson

4) o upper de esquerda mais devastador que o de Rocky Marciano

5) o cruzado de direita mais duro que o de Sugar Ray Robinson

6) o cruzado de esquerda mais imponente que o de Joe Frazier

7) o gancho no fígado que dá inveja a Julio Cesar Chavez

8) o gancho no baço que incomoda até Roberto Duran

9) a falta de clinche

10) o elegante jogo de pernas

11) a apurada esquiva

12) a coragem no corpo a corpo

13) as vitórias sobre Ernesto Miranda

14) o ginásio do Ibirapuera lotado

15) o ginásio do Pacaembu lotado

16) a troca do futebol pelo boxe

17) o lugar no Hall da Fama

18) o rosto no cinturão do Conselho Mundial de Boxe

19) o título da revista The Ring de o melhor da década de 60

20) a surra no Johnny Caldwell

21) as 81 lutas

22) as 75 vitórias

23) os 53 nocautes

24) o amor por seu país

25) a participação na Olimpíada de Melbourne-1956

26) o duelo inesquecível com Joe Medel

27) o primeiro título mundial diante de Eloy Sanchez

28) a raça inigualável diante de Shig Fukuyama

29) a admiração de Mike Tyson

30) por ter trocado o desenho arquitetônico pelo boxe

31) por ter disputado a Forja dos Campeões

32) pela revanche com Claudio Barrientos

33) pelo título brasileiro de 1958

34) pelo cinturão sul-americano de 1960

35) por ter voltado a lutar em 1970

36) pela invencibilidade como peso pena

37) pelo nono lugar entre os maiores de todos os tempos, segundo a The Ring

38) pelo início no boxe aos 4 anos

39) pelos 7 nocautes na defesa do título dos galos

40) pelo queixo de concreto

41) por nunca ter perdido por nocaute

42) por não ter largado uma luta

43) pela esposa Cidinha

44) pelo filho Marcel

45) pela filha Andrea

46) pelas inúmeras entrevistas

47) por ser um dos ídolos do meu pai

48) por ter me proporcionado uma infância feliz

49) por ter animado almoços e jantares na casa dos meus pais

50) por ter inspirado meu pai a brincar de boxe comigo

51) pelo exemplo de esportista

52) por saber perder

53) pela simpatia

54) pela humildade

55) pelo bom-humor

56) pela educação

57) pela disponibilidade

58) pelo respeito

59) por me tornar um amante do boxe

60) pela exibição com Servilio de Oliveira no Ibirapuera

61) pelo documentário Quebrando a Cara

62) pela divertida entrevista para Dercy Gonçalves

63) pela gargalhada inconfundível

64) pela idolatria conquistada em todo o mundo

65) pela família inteira ligada ao boxe

66) por enaltecer o Parque Peruche, onde passou a infância

67) por não esquecer suas origens

68) por sempre falar do Brasil

69) pelo tradicional calção rosa

70) por me lembrar da TV Tupi

71) pela exibição com Maguila na TV Bandeirantes

72) pelas vitórias no exterior

73) pelo triunfo diante de Jose Legra

74) por não ter se iludido com a fama

75) por ter enfrentado os melhores de sua época

76) pelo esforço para manter o peso

77) pelo aperto de mão sempre forte

78) pela amizade

79) pelos 19 anos de carreira

80) pelo filme 10 Segundos para Vencer

81) pelo documentário na TV Globo

82) pelo aperto de mão em 2018

83) pelos 85 anos de vida

84) pela coragem para ajudar a ciência na briga contra os adversários da vida

85) por mais um ano de vida