A Copa do Mundo vai começar, mas o boxe reserva grandes atrações para este período

A Copa do Mundo da Rússia começa nesta quinta-feira e vai até dia 15 de julho. Neste período, muitas lutas importantes vão ser disputadas pelo mundo.

Neste sábado, Errol Spence Jr., um dos destaques do boxe internacional, vai defender o cinturão dos meio-médios da Federação Internacional de Boxe.

Clarissa Shields, uma das maiores atrações do boxe feminino, luta no dia 22. No dia seguinte será a vez dos promissores britânicos Daniel Dubois e Anthony Yarde entrarem em ação.

O mexicano Gilberto Ramirez sobe no ringue dia 30, em mesma programação que terá o campeão olímpico Robson Conceição. Aliás, mais dois brasileiros possuem compromisso no período da Copa. São eles Adeilson dos Santos e William Silva.

Dia 14 de julho, está reservado para o principal evento: Manny Pacquiao x Lucas Matthysse.

A Copa vai começar, mas ela termina dia 15 de julho. O boxe nunca pára.

Divirtam-se!!!

Confira a lista com os destaques para os próximos 30 dias.

Dia 16 de junho

Errol Spence Jr. vs. Carlos Ocampo, 12 rounds, for Spence’s IBF welterweight title

Danny Roman vs. Moises Flores, 12 rounds, for Roman’s WBA junior featherweight title

Dia 22 de junho

Claressa Shields vs. Hanna Gabriels, 10 rounds, for vacant IBF/WBA women’s middleweight title

Christina Hammer vs. Tori Nelson, 10 rounds, for Hammer’s WBC/WBO women’s middleweight title

Dia 23 de junho

Daniel Dubois vs. Tom Little, 10 rounds, heavyweights

Anthony Yarde vs. Dariusz Sek, 10 rounds, light heavyweoghts

Miguel Berchelt vs. Jonathan Victor Barros, 12 rounds, for Berchelt’s WBC junior lightweight title

Viktor Postol vs. Josh Taylor, 12 rounds, WBC junior welterweight eliminator

Dia 30 de junho

Gilberto “Zurdo” Ramirez vs. Roamer Alexis Angulo, 12 rounds, for Ramirez’s WBO super middleweight title

Alex Saucedo vs. Lenny Zappavigna, 10 rounds, junior welterweights

Robson Conceicao vs. Gavino Guaman, 6 or 8 rounds, junior lightweights

Mike Alvarado vs. Martin Angel Martinez, 10 rounds, welterweights

Julian Rodriguez vs. Alejandro Barbosa, 8 rounds, junior welterweights

Trey Lippe Morrison vs. TBA, 6 or 8 rounds, heavyweights

Mikaela Mayer vs. Sheena Kaine, 6 rounds, female lightweights

Michael Conlan vs. Adeilson dos Santos, 8 rounds, featherweights

Joe Smith Jr. vs. Melvin Russell, 10 rounds, light heavyweights

Dia 7 de julho

Jose Ramirez vs. Danny O’Connor, 12 rounds, for Ramirez’s WBC junior welterweight title

Beibut Shumenov vs. Hizni Altunkaya, 12 rounds, for vacant WBA “regular” cruiserweight title

Dia 14 de julho

Lucas Matthysse vs. Manny Pacquiao, 12 rounds, for Matthysse’s WBA “regular” welterweight title

Moruti Mthalane vs. Muhammad Waseem, 12 rounds, for vacant IBF flyweight title

Carlos Canizales vs. Bin Lu, 12 rounds, for Canizales’ WBA “regular” junior flyweight title

Regis Prograis vs. Juan Jose Velasco, 12 rounds, for Prograis’ WBC interim junior welterweight title

Teofimo Lopez vs. William Silva, 10 rounds, lightweights