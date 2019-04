A um mês da luta, Daniel Jacobs está 3,3 quilos mais pesado que Saul Canelo Alvarez

Daniel Jacobs está 3,3 quilos mais pesado que Saul Canelo Alvarez para o duelo do dia 4 de maio, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O norte-americano pesou 79,560 quilos (175,4 libras) contra 76,294 quilos (168,2) do mexicano. Os dois lutadores postaram fotos tiradas no dia 4 de abril, um mês antes do combate. Os boxeadores voltam para a balança mais duas vezes antes da pesagem oficial.

Trata-se de uma determinação do Conselho Mundial de Boxe para que os atletas controlem o peso para a luta e não se desgastes em demasia para bater o peso. O limite da categoria dos médios é 72,575 quilos (160 libras).

Os lutadores vão se pesar novamente duas semanas antes da luta e sete dias antes do combate. E a partir desta semana, os atletas ficaram à disposição do sistema antidoping para os exames de sangue e urina.