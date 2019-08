Acelino Popó Freitas se tornava um ídolo nacional há 20 anos

Poucas vezes na história do boxe um desafiante demonstrou tanta confiança em vencer o campeão desde o primeiro gongo. A vitória de Acelino Popó Freitas, há 20 anos, na França, foi espetacular. O brasileiro partiu para o ataque como se fosse um treinamento. Derrubou o russo Alexander Alexandrov com apenas 101 segundos de luta.

Popó se tornava um ídolo nacional, junto de Guga e Ronaldo Fenômeno. Todos nascidos em setembro. Popó em 1975 e Guga e Ronaldo em 1976.

Foi a 21ª vitória de Popó e o 21º nocaute. O lutador baiano tinha uma pegada de peso médio. Dominou a categoria por cinco anos. Ganhou dois cinturões. Subiu para peso leve e continuou vencedor, ao somar mais dois títulos. Parou cedo. Não tinha mais “fome”.

Popó já tinha cuidado de seus pais e agora queria cuidar de seus filhos. Poderia ter sido mais do que foi. Poderia, mas seu legado no boxe é enorme. Com certeza, é mais respeitado nos Estados Unidos do que no Brasil. Afinal, a nobre arte é mais respeita lá.

Mas o importante é que quem gosta de boxe sabe do valor de Popó. Daqui a alguns anos, seu nome estará no Hall da Fama, em Canastota, ao lado de Eder Jofre.

Parabéns e saúde para o eterno campeão!