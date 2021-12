Adiamento de Murata x GGG pode favorecer Esquiva Falcão

A luta entre Ryota Murata s Gennady GGG Golovkin, marcada para 29 de dezembro, em Saitama, no Japão, foi adiada por causa da nova onda de covid-19. As autoridades japonesas passaram a proibir a entrada de estrangeiros no país.

Com isso, Esquiva Falcão pode ser favorecido e ter uma oportunidade de enfrentar GGG pelo cinturão da FIB. “Vai depender da FIB e do Hearn (Eddie, emopresário) e da TR (Top Rank). Vamos torcer”, disse Sergio Batarelli, manager do boxeador brasileiro.

Esquiva Falcão venceu o canadense Patrice Volny por decisão dividida dos jurados (58 a 57, 56 a 58 e 58 a 56), no último dia 20, no Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas, após interrupção do combate por causa de uma cabeçada que causou um corte bastante grande na testa do boxeador brasileiro.

Com a vitória, Esquiva é o desafiante oficial ao título mundial dos pesos médios, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), cujo o campeão é GGG. Esquiva, de 31 anos, soma 29 vitórias, com 20 nocautes.