Adriana Araújo assume 10.º lugar no ranking do CMB e sonha com duelo com Katie Taylor

Adriana Araújo assumiu o décimo lugar no ranking dos pesos meio-médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe. A medalhista de bronze em Londres-2012 e dona do cinturão silver do CMB poderá disputar uma eliminatória ou até mesmo o título mundial em seu próximo compromisso.

Segundo Sergio Batarelli, conselheiro da lutadora, Adriana só lutará fora do País no caso de disputar o cinturão. Um dos desejos da boxeadora seria enfrentar a irlandesa Katie Taylor, campeã pela Organização Mundial de Boxe, que em março, ainda pela categoria dos pesos leves, venceu a também brasileira Rose Volante.

Invicta, Adriana, de 38 anos, soma cinco vitórias como profissional. Sua última apresentação foi em 18 de outubro, em São Paulo, na sétima edição do Boxing For You, quando venceu a argentina Claudia Andrea Lopez, por pontos, após dez assaltos.

A norte-americana Jessia McCaskill é a detentora do título no CMB. Katie Taylor, que desfruta de grande credibilidade no mundo do boxe, é a segunda colocada e poderá disputar o cinturão em breve.