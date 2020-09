Adriana Araújo desfruta de grande estrutura na preparação para a disputa do título mundial

É impressionante a estrutura disponibilizada para a preparação de Adriana Araújo, em Londres, onde domingo a medalhista de bronze vai disputar o título mundial dos pesos superleves, versão Conselho Mundial de Boxe, diante da britânica Chantelle Cameron.

“Estrutura sensacional. O hotel fica nos anéis do estádio de futebol. No piso térreo, na altura do campo, fizeram uma academia e a luta vai ser do outro lado também embaixo dos anéis da arquibancada. Fizeram uma ‘bolha'”, disse Sergio Batarelli, manager da pugilista baiana.

Acompanhada pelo técnico Luiz Dórea, Adriana tem feito duas sessões de treino, aprimorando a parte técnica e de olho no peso, que será averiguado pelas autoridades no sábado. “Está tudo correndo muito bem”, disse Dórea, que tem a sua disposição um ringue, um amplo salão e sacos de areia.