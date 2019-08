Adriana Araújo é protagonista do Boxing For You 6, disputa título latino e fica de olho no mundial

Adriana Araújo, medalhista de bronze na Olimpíada de Londres-2012, é a principal atração da sexta edição do Boxing For You, neste domingo, a partir das 19 horas, na Arena de Lutas, em São Paulo. A baiana vai enfrentar a argentina Yamila Abellaneda pelo título latino do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Ela soma três vitórias na carreira profissional.

Em caso de vitória, Adriana, que está com 37 anos, vai entrar no ranking do CMB e deverá lutar ainda este ano em uma eliminatória do cinturão dos pesos meio-médios-ligeiros. A chance de conquistar o título mundial pode vir no início de 2020.

O Boxing For You vai ter transmissão de quatro canais: DAZN, BandSports, SporTV e FOX Sports. Além de Adriana x Yamila, o evento vai reunir mais seis duelos.