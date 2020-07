Adriana Araújo, medalhista olímpica, é pré-candidata a vereadora em Salvador

Adriana Araújo, medalha de bronze em Londres-2012, é pré-candidata a vereadora em Salvador. “Quero abrir novos caminhos na gestão pública voltada para o esporte”, disse a boxeadora, atual detentora do cinturão de prata do Conselho Mundial de Boxe.

Aos 38 anos, a baiana é a quinta colocada no ranking dos pesos meio-médios-ligeiros do CMB, soma seis vitórias na carreira invicta profissional e sonha com a oportunidade de disputar uma eliminatória pelo título mundial quando a pandemia deixar.

Adriana lutou pela última vez em 29 de fevereiro deste ano, na edição do Boxing For You, quando venceu a venezuela Estheliz Guerra, em São Paulo.