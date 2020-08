Adversário quebra o nariz e Esquiva Falcão tem novo oponente para a luta de sábado

Davi Eliasquevici quebrou o nariz durante treinamento do fim de semana e não vai mais enfrentar Esquiva Falcão, na nona edição do Boxing For You, na Arena das Lutas, em São Paulo. Ele será substituído por Morrama Araújo, atual campeão brasileiro dos médios-ligeiros.

“Sabia que era uma luta importante para o Davi, mas infelizmente essas coisas acontecem. Continuo treinando forte para dar a vitória para o Brasil e somar mais uma para mim. E torço pela rápida recuperação dele! E que um dia a gente suba no ringue para dar um show”, disse Esquiva.

Nascido em Belém (PA), Morrama Dheisw de Araujo Santos, de 34 anos, é atleta do projeto social Ring Boxe. Ele recebeu a notícia neste domingo, em Manaus, onde reside atualmente.

Morrama promete surpreender o público e derrotar o capixaba, que está invicto na carreira com 26 lutas e 26 vitórias. “É um cara que já vi lutar e torci muito para ele na hora que ele representava o nosso País na Olimpíada e campeonatos que eu ia do boxe amador, Mas o fato de ser fã dele não quer dizer que eu não possa bater nele. Estou indo para uma luta, fiquei feliz, vejo uma possibilidade de ganhar dele.”

Morrama fez 9 lutas na carreira e conta com cinco 5 vitórias, uma delas no ano passado, diante do Davi Eliasquevic, que seria o adversário de Esquiva Falcão antes da lesão. “Gosto de lutar, sou um cara muito lutador e não desisto fácil. Para ele fazer eu desistir terá que me nocautear. Sou um cara que luto os dez rounds, não tenho pressa para bater e sou bem calmo. No que ele quiser eu quero, se ele quiser trocar eu sei trocar, se ele quiser lutar na curta, eu luto na curta e luto na longa também.”

Com exceção de Morrama, todos os lutadores que vão participar do evento passaram nos exames para covid-19. Uma nova bateria será realizada no dia do evento. Além de Esquiva, Robson, Conceição, campeão olímpico na Rio-2016, vai voltar aos ringues, após 14 meses afastado por causa de cirurgias nas mãos, para enfrentar Eduardo Reis.

Toda a transmissão será feita ao vivo pelo canal FOX Sports.