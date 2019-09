Agora é oficial: Canelo enfrenta Kovalev, dia 2 de novembro, em Las Vegas. Com DAZN

Saul Canelo Alvarez e Sergey Kovalev vão se enfrentar dia 2 de novembro, em Las Vegas, com transmissão exclusiva do DAZN. Vai estar em jogo o cinturão dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe, que pertence ao boxeador russo.

Campeão dos médios-ligeiros, médios e supermédios, Canelo vai tentar o quarto cinturão em categorias diferentes para se igualar a Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns e Mike McCallum.

“A segunda fase da minha carreira continua como planejamos, e é por isso que continuamos a fazer grandes lutas para entrar nos livros de história do boxe”, disse Alvarez em comunicado. “É também por isso que decidi pular duas categorias de peso contra um dos campeões mais temidos dos últimos anos. Kovalev é um perfurador perigoso, e ele é naturalmente o homem maior, mas esse é o tipo de desafio e risco que eu gosto de enfrentar.”

“Para ser o melhor, você precisa vencer os melhores ”, disse Kovalev. “Eu sempre tentei lutar contra os adversários mais difíceis da minha categoria, mas muitos me evitaram ao longo da minha carreira. Canelo queria brigar comigo; para aumentar o peso e desafiar o meu cinturão. Estarei pronto.”

Canelo assinou no ano passado um contrato de US$ 365 milhões com o canal de streaming DAZN para realizar 11 lutas. Esta será a terceira. Ele venceu o britânico Rocky Fielding em dezembro e o norte-americano Daniel Jacobs em maio.