Agora é oficial: Esquiva Falcão é o primeiro do ranking mundial da FIB

Agora é oficial: Esquiva Falcão é o primeiro do ranking mundial da Federação Internacional de Boxe (FIB). Brasileiro é o desafiante oficial do campeão Gennady GGG Golovkin e deverá disputar o título mundial no ano que vem.

Esquiva Falcão venceu o canadense Patrice Volny por decisão dividida dos jurados (58 a 57, 56 a 58 e 58 a 56), no último dia 20, no Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas, após interrupção do combate por causa de uma cabeçada que causou um corte bastante grande na testa do boxeador brasileiro.

Esquiva completa no domingo 32 anos. Ele possui um cartel de 29 vitórias, com 20 nocautes.