Além da vitória, Esquiva Falcão precisa de um nocaute neste sábado sobre Patrice Volny

Mais do que uma vitória, Esquiva Falcão precisa de um nocaute sobre o canadense Patrice Volny, neste sábado, em Las Vegas. Se o triunfo for conquistado por pontos, o brasileiro poderá correr o risco, mesmo sendo o desafiante oficial ao título da Federação Internacional de Boxe (FIB), de ficar na ‘geladeira’ à esepra de sua oportunidade.

Acontece que nesta sexta-feira o norte-americano Demétrius Andrade derrotou por nocaute, no segundo assalto, o irlandês Jason Guigley e entrou na disputa para encarar o vencedor do duelo entre GGG e Ryota Murata, em 29 de dezembro, em Saitama, no Japão. Andrade é empresariado por Eddie Hearn, que transmite suas lutas no DAZN, mesma empresa que vai passar GGG e Murata.

O empresário Bob Arum afirmou, em entrevista coletiva, que o vencedor entre Esquiva e Volny vai enfrentar o o ganhador do duelo entre GGG e Murata. O dono da Top Rank, desta forma, ratifica o que assinou em contrato com o lutador brasileiro. O compromisso era de três combates até o título. Esquiva vai realizar o segundo compromisso.

Esquiva Falcão afirmou, nesta sexta-feira, que aposta em vitória por nocaute até o oitavo round. Esquiva acusou na pesagem 71,894 quilos, enquanto o rival pesou 72,302 quilos. O limite dos médios é de 72,575 quilos.

Esquiva, de 31 anos, soma 28 vitórias, com 20 nocautes. Aos 32 anos, Volny também jamais perdeu como profissional e soma 16 vitórias, com dez nocautes.

O evento conta como luta principal Terence Crawford diante de Shawn Porter, dois dos maiores pesos meio-médios da atualidade.