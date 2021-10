Além de Tyson Fury x Deontay Wilder, noite de sábado em Las Vegas tem mais 7 boas lutas

O duelo Tyson Fury e Deontay Wilder não é a única atração deste sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Outras sete lutas estão previstas como preliminares da disputa do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Trata-se da melhor ‘noitada’ do ano.

Quatro combates também serão pela principal categoria do boxe: Robert Helenius vs Adam Kownacki, Efe Ajagba vs Frank Sanchez, Jared Anderson vs Vladimir Tereshkin e Viktor Vykhryst vs Mike Marshall.

Os pesos penas Robeisy Ramirez e Orlando Gonzalez Ruiz prometem uma luta equilibrada, enquanto o supermédio Edgar Berlanga é favorito diante de Marcelo Estaban Coceres pelo cinturão nacional da OMB. Já os médios-ligeiros Julian Williams e Vladimir Hernandez buscam retomar suas carreiras.