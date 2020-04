Ali x Frazier III lidera a audiência na maratona de 11 horas de boxe na ESPN dos EUA

A vitória de Muhammad Ali sobre Joe Frazier, em Manila, nas Filipinas, em 1975, foi a líder de audiência na maratona de 11 horas e 12 lutas históricas de boxe, transmitidas sábado pela ESPN americana. O terceiro duelo entre os dois lendários pesos pesados foi visto por 699 mil televisores.

O primeiro duelo entre Ali e Frazier, em 1971, no Madison Square Garden, em Nova York, ficou em segundo com 641 mil, seguido por Ali x Frazier, de 1974, com 607 mil.

O quarto duelo mais visto foi Mike Tyson x Michael Spinks, de 1988, com 475 mil, à frente de Cassius Clay x Sonny Liston (1964), visto por 472 mil.

Tyson x Larry Holmes (1988) chamou a atenção de 469 mil, enquanto Tyson x Trevor Berbick (1986), 463 mil. Marvin Hagler x Thomas Hearns, de 1985, foi acompanhado por 452 mil e 413 mil viram Oscar De La Hoya x Julio Cesar I, de 1996, pouco à frente de George Foreman x Evander Holyfield (1991), com 410 mil.

O “duelo do milênio” entre De La Hoya e Felix Trindad teve 384 mil, enquanto Ali x Foreman (1974), o primeiro evento da maratona, levou 342 mil a ligarem a televisão.