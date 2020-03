Ali x Holyfield, Frazier x Lewis, Tyson x Butterbean e Foreman x Haye. Nesta segunda no facebook

Foram sorteados neste domingo os duelos das quartas de final do torneio virtual organizado pela World Boxing Super Series em parceria com a EA Fight Night Champion. Todas as lutas terão transmissão pelo facebook e demais redes sociais da liga.

O primeiro combate previsto para as 20h, nesta segunda-feira será entre Ali x Evander Holyfield. Terça-feira será o dia de Joe Frazier x Lennox Lewis. Mike Tyson x Eric Butterbeam Esch é o duelo da quarta-feira. As quartas de final terminam na quinta com George Foreman x David Haye.

Sexta-feira os vencedores das duas primeiras lutas se enfrentam na primeira semifinal. A segunda, no sábado, reunirá os ganhadores dos outros dois combates pela segunda vaga na final, que será no domingo.

Faça suas apostas e diga quem será o vencedor em cada disputa.