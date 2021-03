Alô Canal Combate!!! Eder Reis, o melhor narrador de lutas do Brasil, está no mercado

Comecei a comentar lutas há 26 anos na ESPN Brasil. Tive o prazer de trabalhar de 1995 a 2000 com Paulo Soares, Milton Leite, Cledi Oliveira, Cacá Fernando, Luis Roberto de Mucio…verdadeiras feras da narração.

Em 2001, comentei Oscar De La Hoya e Shane Mosley pela Rede TV!, cuja narração foi do lendário Fernando Vanucci. No Band Sports trabalhei com Alexandre Santos na Olimpíada de Atenas, em 2004. Ainda em 2004, vi ”nascer” Everaldo Marques no combate entre Acelino Popó Freitas e Diego Corrales, pela TVA. Everaldo é um monstro, que sabe narrar tudo muito bem.

No ano seguinte, estive ao lado do carismático João Guilherme no Pan-Americano de Boxe de 2005, em Teresópolis. Em 2008, tive a honra de dividir a transmissão na Bandeirantes com o saudoso Osmar de Oliveira.

Em 2012 passeis a fazer comentários no Fox Sports. Voltei a trabalhar com João Guilherme e tive o prazer de conhecer o Rodrigo Cascino. Um ”vozeirão” que narra demais.

Também na FOX conheci Eder Reis, apelidado de ”Gigante” por causa dos 2 metros de altura e dos cento e tantos quilos de peso. E o cara narra bem demais. Tecnicamente, é o melhor narrador de lutas do Brasil. Atleta, sabe o que o lutador está sentindo no ringue. Quase sempre ajuda o comentarista, com suas colocações perfeitas.

Eder Reis é um gigante na narração de lutas da TV brasileira. Cairia como uma luva no Canal Combate!