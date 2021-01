Amazon apresenta ‘One Night in Miami’. Mais um filme sobre Muhammad Ali

Está disponível na Amazon Prime Video o filme ‘One Night in Miami’, que relata o encontro entre Muhammad Ali, o ativista Malcolm X, o cantor Sam Cooke e jogador de futebol americano Jim Brown na mesma noite em que o lendário boxeador derrotou Sonny Liston, em 1964, conquistando pela primeira vez o título mundial dos pesos pesados.

Exibido no Festival de Toronto, no Canadá, em setembro, o filme, com US$ 16,9 milhões de orçamento e 1h54 de duração, recebeu grandes elogios da crítica e no fim de semana teve grande receptividade por parte do público.

Eli Goree interpreta Muhammad Ali, enquanto Kingsley Ben-Adir é Malcolm X, Aldis Hodge representa Jim Brown e Leslie Odom Jr, Sam Cooke.

“Ele tinha um jeito de falar no público e outro no privado”, disse Eli Goree, ao se referir às características de Ali e das dificuldades na gravação.

A direção é da veterana Regina King e a expectativa é de que a película seja uma das concorrentes ao Oscar.