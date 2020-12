Ameaças de Kubrat Pulev na pesagem desequilibram mentalmente Anthony Joshua

O búlgaro Kubrat Pulev conseguiu desequilibrar mentalmente o britânico Anthony Joshua, nesta sexta-feira, durante a pesagem para o duelo deste sábado, na Wembley Arena, em Londres.

“Você me faltou com o respeito. Por tudo que tem falado nesses dias e vou quebrar seu queixo amanhã (sábado)”, disse Joshua, campeão dos pesados da Federação Internacional, Associação Mundial e Organização Mundial, logo após a pesagem, em atitude não comum antes de suas lutas. “Eu vou te mostrar no ringue”, repetiu seguidas vezes Pulev, ao bater com uma luva na outra, enquanto encarava o britânico.

Com 23 vitórias (21 nocautes) e apenas uma derrota, Joshua, de 31 anos, pesou 109,2 quilos, enquanto Pulev, de 39 anos, atingiu 108,7 quilos. Ele soma 28 triunfos, dos quais 14 por nocaute, e só perdeu uma vez.

DAZN transmite ao vivo todo o evento que tem início previsto para as 15h.