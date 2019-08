Andy Ruiz diz que vai acabar com a carreira de Anthony Joshua dia 7 de dezembro

Andy Ruiz Jr. deixou o estilo bonachão de lado e falou grosso, ao comentar sua segunda luta com o britânico Anthony Joshua, dia 7 de dezembro, na Arábia Saudita, quando estarão em jogo os cinturões dos pesos pesados, versão Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe. O duelo foi apelidado de “Clash of the Dunes” (algo como Batalha no Deserto).

“Eu o destronei em 1.º de junho e fiz história, ao me tornar o primeiro campeão mexicano-americano dos pesos pesados. Estou ansioso para terminar a carreira dele no deserto. Mostrar a grandeza do boxe mexicano na Arábia Saudita.”

Ruiz venceu Joshua por nocaute técnico no sétimo assalto, no Madison Square Garden, em Nova York, quebrando uma série invicta de 21 vitórias do ex-campeão. O mexicano-americano soma 33 triunfos e uma derrota. Os dois estarão com 30 anos na época da luta.