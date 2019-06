Andy Ruiz Jr. aceita revanche com Anthony Joshua na Grã-Bretanha, mas exige US$ 50 milhões

Andy Ruiz Jr., o novo campeão dos pesos pesados, versão Associação Mundial, Organização Mundial e Federação Internacional de Boxe, aceitou que a revanche com Anthony Joshua seja disputada na Grã-Bretanha no fim do ano, mas o pugilista exige uma bolsa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 200 milhões).

Ruiz só aceitaria um valor menor, caso o segundo duelo com Joshua fosse disputado no México. “Eu sou o campeão e tenho condição de fazer algumas exigências”, disse o pugilista, que mora na Califórnia, mas tem passaporte mexicano.

Ruiz fez lembrar mais uma vez James Buster Douglas, que, em 1990, assombrou o mundo, ao nocautear Mike Tyson no décimo round. Douglas, que havia ganho US$ 1,5 milhão para encarar Tyson, recebeu US$ 25 milhões oito meses depois para enfrentar Evander Holyfield. No primeiro duelo, Joshua ficou com US$ 25 milhões, enquanto Ruiz recebeu US$ 7 milhões.

Enquanto aguarda o anúncio oficial da luta, Ruizz passeou os últimos dias em Nova York, cidade que ainda não conhecia. Participou de programas de rádio e TV, além de ter feito vídeos para as redes sociais.