Andy Ruiz Jr. aponta revanche com Anthony Joshua para dezembro no Estádio Azteca

A recepção impressionante que Andy Ruiz Jr. teve no México, ao levar seus cinturões conquistados após a vitória sobre Anthony Joshua esta semana, motivou o novo campeão mundial dos pesos pesados, versão Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, a lutar no país de origem de seus familiares.

Pois nesta quinta-feira, o “gordinho” revelou que as negociações estão bastante adiantadas para que o segundo duelo com o pugilista britânico ocorra no Estádio Azteca, na Cidade do México, no mês de dezembro. Madison Square Garden, local da primeira luta, e o estádio de Wembley, em Londres, são outras opções.

A definição ainda pode demorar para ser anunciada, pois Joshua quer a luta mais uma vez em Nova York, enquanto o empresário Eddie Hearn planeja o duelo na capital inglesa.

Todas as opções são muito boas, mas este blog torce para que o combate seja disputado diante dos mexicanos, que merecem ver um de seus ídolos em ação. Com certeza, este confronto entre os pesos pesados vai fazer com que os amantes do boxe lembrem do evento hitórico que reuniu Julio Cesar Chavez e Greg Haugen, em fevereiro de 1993, quando 132,247 pessoas lotaram o Azteca.