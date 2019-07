Andy Ruiz Jr. e Saúl Canelo Álvarez ganham o ESPY Awards

Andy Ruiz Jr. e Saúl Canelo Álvarez foram os representantes vitoriosos do boxe no renomado prêmio ESPY Awards. A vitória do peso pesado sobre o britânico Anthony Joshua, dia 1º de junho, foi eleita a “Zebra do Ano”, superando entre outros feitos o triunfo da japonesa Naomi Osaka sobre Serena Williams na final do US Open.

Canelo ganhou na categoria “Melhor Boxeador”, ao ser o preferido diante de figuras imponentes como os ucranianos Oleksandr Usyk (cruzador) e Vasyl Lomachenko (leve) e o norte-americano Terence Crawford (meio-médio).