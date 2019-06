Andy Ruiz Jr. lembra James Buster Douglas e nocauteia Anthony Joshua no sétimo assalto

Assim como James Buster Douglas surpreendeu Mike Tyson, em 1990, Andy Ruiz Jr. chocou o mundo, neste sábado, ao nocautear Anthony Joshua, no sétimo assalto, no Madison Square Garden, em Nova York. As bolsas de apostas davam o britânico favorito 25 por 1.

Com a vitória, Ruiz ficou com os títulos mundiais da Federação Internacional. Organização Mundial e Associação Mundial de Boxe. Logo depois da luta, os dois pugilistas confirmaram o interesse por uma revanche ainda este ano. “Lógico”, disse o mexicano, de 29 anos, que agora ostenta um currículo de 33 lutas, com 32 vitórias, 22 nocautes e apenas uma derrota. Antes da luta muito pouca gente acreditava em Ruiz pelo fato do lutador ser gordinho.

“Sou 100% a favor da revanche”, afirmou Joshua, que perdeu pela primeira vez em 23 lutas. Muito simpático, o britânico fez questão de abraçar e conversar bastante com o novo campeão ainda em cima do ringue. “Não há desculpas. Ruiz lutou muito bem e mereceu a vitória”, completou o inglês, após sua estreia em ringues norte-americanos.

Ruiz, que nasceu na Califórnia, mas usa passaporte mexicano, não conseguiu conter a euforia. “Quero agradecer a Deus, meus pais, minha família… Treinei muito para chegar nesse dia. O meu sangue mexicano me fez conseguir essa vitória. O céu é o limite.”

Os dois primeiros rounds foram de estudos, mas Ruiz tomou a iniciativa e fez Joshua caminhar para trás. O terceiro assalto foi um dos mais emocionantes de todos os tempos. Joshua mandou Ruiz para a lona, se entusiasmou e tentou liquidar a luta, mas recebeu forte contragolpe e caiu duas vezes, sendo salvo pelo gongo.

No quarto assalto, os pugilistas recuperaram as forças. No quinto, Joshua começou a sangrar pelo nariz, mas ainda assim acertou dois fortes golpes, que desestabilizaram Ruiz. No sexto round, Joshua parecia cansado. Ao perceber isso, Ruiz pressionou o inglês e acertou boas sequências.

O mexicano voltou com a mesma vontade para o sétimo assalto. Os braços de Joshua estavam lentos, pesados e Ruiz aproveitou para contra-atacar. Joshua caiu duas vezes. Na última, o juiz contou até oito e resolveu encerrar a luta, pois o britânico parecia atordoado.

Joshua recebeu US$ 25 milhões (cerca de R$ 100 milhões) de bolsa, enquanto Ruiz ficou com US$ 7 milhões. Uma segunda luta, possivelmente na Inglaterra, valerá muito mais para o gordinho mexicano.