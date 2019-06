Andy Ruiz Jr., o falso gordo, tem alma de boxeador. Anthony Joshua, o musculoso, tem o queixo de vidro

Perguntado uma vez se não pensava em fazer uma dieta, Jô Soares respondeu: “Todos os meus exames estão normais. Não tenho necessidade de ser magro.” Com Andy Ruiz Jr. acontece a mesma coisa. Ele é gordo, pesa 121,5 quilos, mede 1,88 metro e não tem vergonha de mostrar suas dobrinhas, mas tem escola de boxe, uma pancada respeitável com ambos os punhos e resistência.

Ruiz parece fora de forma, apenas um praticante de boxe de fim de semana, mas, na verdade, se trata de um verdadeiro representante do “estilo mexicano” de lutar boxe. Valente, aguerrido, técnico e resistente. Capaz de trocar golpes os 12 rounds, se necessário. Sua primeira lição, pode ter certeza, foi saber aguentar os golpes recebidos do rival.

Já Anthony Joshua ostenta sua imensidão de músculos, com destaque para seus bíceps exagerados, mas não consegue fortalecer nos ginásios, onde levanta toneladas de peso, o seu queixo de vidro. Isso é uma coisa que nasce com a pessoa, faz parte do DNA e não tem jeito de mudar. Alguns conseguem suportar o castigo na cabeça, como Jake La Motta, o Touro Indomável, enquanto outros balançam as pernas, como espaguete, somente ao receber um agrado da namorada.

Joshua errou ao aceitar a troca de golpes com Ruiz, após derrubá-lo no terceiro assalto. Talvez tenha pensado: “Esse gordinho não é capaz de me vencer.”Ao mesmo tempo, em que o novo campeão pareceu confortável, com tanto espaço para ferir seu adversário. O filho de mexicanos não se assustou ao levar um forte soco na cabeça, enquanto Joshua parecia esperar pelo afago do juiz, nas quatro vezes em que o “chão subiu”.

A categoria dos pesos pesados tem um novo campeão. Tão charmosa quanto ela. Ruiz é gordinho, fofinho, mas também é forte, raçudo, e tem alma de boxeador.