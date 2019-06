Andy Ruiz Jr., o gordinho campeão dos pesos pesados, ostenta cinturão ‘Snickers’

Andy Ruiz Jr. postou em sua conta no Twitter o cinturão que recebeu do Snickers, marca de chocolate da qual é fã. “Como desde os sete anos, quando comecei no boxe”, disse o atual campeão mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe.

O pugilista, de 29 anos, que mede 1,88 metro e pesa 120 quilos, surpreendeu o mundo ao nocautear o britânico Anthony Joshua, no sétimo assalto, dia 1º, no Madison Square Garden, em Nova York, foi recebido nesta segunda-feira no Palácio Nacional, na Cidade do México, pelo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Em solenidade oficial, assinou o livro dos visitantes destaque: “Primeiro Campeão Mundial de Peso Pesado” escreveu o boxeador.