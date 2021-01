Andy Ruiz Jr. perde dez quilos e promete abandonar o título de ‘campeão gordinho’

Andy Ruiz Jr. quer perder o título de o ‘campeão gordinho’. O peso pesado surpreendeu o mundo do boxe em junho de 2019, ao derrotar o britânico Anthony Joshua, por nocaute técnico, no sétimo assalto, no Madison Square Garden, em Nova York, com um físico rechunchudo de 112 quilos e perdeu na primeira defesa, em dezembro do mesmo ano, com exagerados 128 quilos.

Há quatro meses, o ex-campeão intensifica treinos com a equipe de Saul Canelo Alvarez para poder voltar a disputar um título ainda este ano. Treinos específicos e mudança nos hábitos alimentares (parou de comer chocolates Snikers) fizeram com que o boxeador perdesse dez quilos de “gordura” e ganho uma boa massa muscular.

Com isso, Ruiz espera ter a oportunidade de fazer uma luta eliminatória pelo título mundial e sonha um terceiro confronto com Anthony Joshua.