Andy Ruiz Jr. x Anthony Joshua 2 é um duelo mais mental do que físico

Muita gente se assustou com os 128,646 quilos acusados na balança por Andy Ruiz Jr. durante a pesagem, nesta sexta-feira, pela manhã, na Arábia Saudita. Talvez os justos 107,501 de Anthony Joshua poderão ser mais prejudiciais ao britânico, que o excesso do mexicano.

Mike Tyson afirmou recentemente que não concordava com a possibilidade de Ruiz se apresentar bem mais leve para o segundo confronto. “Senão está quebrado, não conserte. A única coisa que Ruiz tem a fazer é fazer o que ele fez na última luta.”

Lutar pesado, fora de forma, acima do peso é normal para Ruiz, que está sete quilos mais pesado do que o primeiro confronto em 1.º de junho, no Madison Square Garden, em Nova York, quando venceu por nocaute técnico no sétimo assalto.

Ruiz é o “falso gordo”. Lutar os 12 roundes em um ritmo intenso. Gosta da luta no corpo-a-corpo e solta golpes potentes com ambos os punhos.

Joshua, ao contrário, perdeu cinco quilos desde a derrota. Mais fino, lembra o físico (eu disse “o físico”) de Muhammad Ali entre os anos de 1960 e 1967. Resta saber se perdeu apenas gordura ou se ficou menos forte, o que pode torná-lo um alvo mais vulnerável para Ruiz, principalmente nos primeiros assaltos.

Ruiz x Joshua 2 terá transmissão ao vivo do DAZN, neste sábado, a partir das 14h. O duelo principal está previsto para ter início às 17h45.

Link afiliados DAZN – Estadão: https://prf.hn/click/camref:1101l7qmg/adref:revanche