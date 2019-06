Andy Ruiz Jr. x Anthony Joshua II terá data e local definidos na próxima semana

O local e a data da revanche entre Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua serão anunciados na próxima semana, segundo o empresário Eddie Hearn. Em entrevista ao canal Sky Sports, detentor dos direitos de transmissão da luta para a Europa, o britânico revelou que cinco países têm interesse em realizar o evento entre os dias 16 de novembro e 14 de dezembro.

“A questão não é financeira. Em minha opinião, deveria ser na Grã-Bretanha ou EUA. Pode ser em Wembley, Cardiff ou Tottenham (estádio). Seriam eventos grandiosos com 80, 90 mil espectadores, mas AJ (Anthony Joshua) quer a luta no Madison Square Garden, em Nova York. Vamos ter uma definição na próxima semana.”

Além de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, México, país dos pais de Ruiz, e Nigéria, onde os familiares de Joshua nasceram, também demonstraram vontade de receber o combate.

Ruiz venceu Joshua de forma surpreendente no último dia 1º, por nocaute técnico no sétimo assalto, e ficou com os títulos mundiais da OMB, FIB e AMB dos pesos pesados.