Antes de Esquiva, Murata defende título diante de campeão europeu

crédito: divulgação

Esquiva Falcão e Ryota Murata vão se enfrentar mais uma vez. Deve ser este ano pelo cinturão da Associação Mundial dos médios que está com o japonês. Mas antes os dois boxeadores vão ter um compromisso.

O brasileiro enfrenta Salim Larbi, dia 10 de março, em Carson, na Califórnia. Enquanto isso Murata se apresenta em 15 de abril, em Yokohama, diante do italiano Emanuele Blandamura, dono do cinturão europeu e décimo do ranking da AMB.

Larbi e Blandamura não deverão ser obstáculo para que Esquiva e Murata se enfrentem ainda este ano. O brasileiro não está no ranking da AMB, mas a Top Rank, empresa de Bob Arum, quer fazer a luta, que terá o atrativo por ser uma revanche da final olímpica de 2012, vencida de forma polêmica pelo asiático.