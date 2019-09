Antes de Kovalev, Canelo disputa ‘combate’ com jornalista nas redes sociais: ‘Ele tem medo de GGG’

Saul Canelo Alvarez enfrenta o russo Sergey Kovalev, dia 2 de novembro, em Las Vegas, pelo título mundial dos meio-pesados. Como “preparação”, o mexicano disputa um combate intenso com o jornalista David Faitelson nas redes sociais.

Segundo o crítico da ESPN, Canelo tem medo de uma terceira luta com o casaque Gennady GGG Golovkin. Os boxeadores lutaram duas vezes. Em 16 de setembro de 2017 houve empate e em 15 de setembro Canelo venceu por pontos. No México, muitos especialistas e fãs não exigem que seu lutador dê uma nova oportunidade ao adversário europeu.

Faitelson chegou a propor um “debate”, mas Canelo afirmou que o jornalista nada sabe de boxe. “Pelo visto, dinheiro e fama não garantiram educação a você”, rebateu o comentarista. “Você fez duas lutas espetaculares com GGG, com 24 rounds competitivos, emocionantes, mas tu, Canelo, prefere lutar com russo acabado, de 36 anos. Vai enganar a quem ‘sabe’ de boxe ou que faz parte de seu interesse”, disse Faitelson, ao se referir a Kovalev.

“Não tenho de falar mais nada a você, cabrón (bastardo), encerrou Canelo. Os comentários de Faitelson irritaram também o técnico de Canelo, Eddy Reynoso. “Trata-se de uma falta de respeito com um lutador que coloca sua vida em jogo em cima do ringue.”