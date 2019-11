Anthony Joshua desembarca na Arábia Saudita para luta com Andy Ruiz Jr., dia 7 de dezembro

O britânico Anthony Joshua desembarcou, neste sábado à noite, no King Khalid International Airport, em Riad, na Arábia Saudita, para o duelo revanche contra o mexicano Andy Ruiz Jr.. Em 1.º de junho deste ano, Joshua perdeu por nocaute técnico no sétimo assalto, no Madison Square Garden, em Nova York.

Sempre sorridente, o ex-campeão mundial tirou selfies com fãs e seguiu direto para o hotel onde ficará hospedado. “Será uma noite incrível e estou emocionado por muitos dos meus fãs estarem aqui, principalmente do Reino Unido”, disse Joshua. “Definitivamente, será uma noite em que as pessoas contarão aos netos onde estavam, uma dessas noites icônicas do boxe. Todos da Arábia Saudita têm sido brilhantes. ”

Joshua também aproveitou para visitar o estádio construído em apenas duas semanas para a luta, em Diryiah. O lutador e seu empresário, Eddie Hearn, aproveitaram para colocar vídeos da chegada.

Joshua x Ruiz 2 terá transmissão ao vivo do DAZN.