Anthony Joshua deve enfrentar Oleksandr Usyk em setembro, no estádio do Tottenham

A luta entre Anthony Joshua e Oleksandr Usyk deve ser anunciada, nesta semana, para setembro, em Londres, no estádio do Tottenham. Vai estar em disputa o título mundial da OMB, que pertence ao boxeador inglês. O acordo foi revelado, nesta segunda-feira, pelo canal Sky Sports.

Joshua tinha acertado um duelo com o compatriota Tyson Fury, mas uma corte arbitral dos Estados Unidos deu ganho de causa para Deontay Wilder ter primeiro a terceira luta com Fury, que vai acontecer em 24 de julho.

Com isso, Usyk também exigiu o seu direito de enfrentar Joshua, pois é primeiro colocado do ranking da OMB. Espera-se que os dois ingleses vençam suas lutas e façam um combate unificatório até o fim do ano.

“Posso dizer que esta é uma base mais confiante do que as negociações Joshua-Fury, porque conheço Alex Krassyuk (empresário de Usyk) muito bem e conheço Usyk muito bem”, disse o promotor Eddie Hearn à emissora de boxe DAZN.

“Esta semana essa luta será assinada. Estamos olhando para setembro em Londres. Só finalizando os detalhes. É uma luta ótima, uma luta perigosa, não é a que necessariamente queríamos ou esperávamos. Mas é uma luta de alto nível dos pesos pesados. É um campeão unificado dos pesos pesados contra o indiscutível campeão dos cruzadores. Vai ser um grande evento”, concluiu Hearn.

Depois de unificar os títulos dos cruzadores, Usyk fez duas lutas como peso pesado. Venceu Chazz Witherspoon no sétimo round e Derek Chisora, por pontos, em outubro passado. Joshua bateu, em dezembro, o búlgaro Kubrat Puvlev no nono assalto.