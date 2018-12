Anthony Joshua recebe a medalha de Oficial da Ordem do Império Britânico

Anthony Joshua recebeu nesta quinta-feira, em Londres, no Palácio de Buckingham, a medalha de Oficial da Ordem do Império Britânico. A homenagem foi feita pelo príncipe Charles pelos resultados obtidos pelo pugilista no esporte nos últimos anos.

Em 2013, Joshua tornou-se membro da Ordem do Império Britânico por ter conquistado a medalha de ouro na Olimpíada de Londres no ano anterior.

“Com este tamanho, você deveria jogar basquete”, brincou o príncipe de Gales, durante a cerimônia, referindo-se a altura de 1,98 metro do boxeador, campeão mundial dos pesos pesados pela AMB, FIB e OMB. Joshua aproveitou para posar para fotos ao lado de muitos convidados e até com a guarda da rainha.

Eddie Hearn, empresário de Joshua, afirmou que pretende anunciar a próxima luta do peso pesado até a primeira semana de janeiro. A data de 13 de abril está reservada para o estádio de Wembley e o rival preferido é o norte-americano Deontay Wilder, dono do cinturão do CMB.

Caso não haja um acordo, o vencedor entre os britânicos Dillian Whyte e Dereck Chisora, que lutam neste sábado, é uma alternativa. Outra opção é enfrentar o também americano Jarrel Miller em Nova York.