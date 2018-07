Anthony Joshua vai levar 90 mil pessoas ao estádio de Wembley em 22 de setembro

Enquanto não é fechado o acordo com para um duelo diante do norte-americano Deontay Wilder, o britânico Anthony Joshua vai se manter em ação e defender os cinturões da AMB, FIB e OMB dia 22 de setembro, no estádio de Wembley, em Londres, diante de 90 mil espectadores.

Seu adversário será o russo Alexander Povetkin, ouro na Olimpíada de Atenas, mas que possui um passado problemático, ao ser flagrado em varios exames antidoping. Ele está com 38 anos de idade e soma 34 vitórias, com 24 nocautes, e uma derrota.

Os dois pugilistas participam de entrevista coletiva nesta terça-feira em Nova York. Quarta-feira será a vez de Londres recepcionar os lutadores.