Anthony Joshua x Oleksandr Usyk arrecada R$ 366,5 milhões; saiba a bolsa de cada um

A luta entre Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, disputada sábado à noite no estádio do Tottenham, diante de 66.627 espectadores foi um sucesso financeiro. Segundo a imprensa britânica, o duelo que teve a vitória do lutador ucraniano, por pontos, após 12 assaltos, rendeu cerca de 50 milhões de libras (cerca de R$ 366,5 milhões).

O espetacular público, que pagou em média 250 libras por um ingresso, rendeu 15 milhões de libras na bilheterias do estádio, enquanto 80 camarotes vips lucraram mais 800 mil libras. A transmissão da luta pelo sistema pay per view e pelo DAZN para 170 países, incluindo o Brasil, acumulou mais 35 milhões de libras. Isso sem contar a venda de alimentos, camisetas, posters, revistas e outras recordações do super evento. Valor que pode atingir mais 10 milhões de libras.

Usyk, além dos cinturões da Associação Mundial de Boxe, Federa]ao Internacional de Boxe e Organização Mundial de Boxe, recebeu 10 milhões, enquanto Joshua, apesar da derrota, levou para casa 30 milhões.

Como a repercussão da vitória de Usyk foi bastante grande na Ucrânia, existe a possibilidade de uma possível revanche seja feita no Estádio Olímpico de Kiev no início de 2022; o ex-campeão Vitaly Klitscho é prefeito da cidade.